Julio Iglesias rompe su silencio “Todo se va a aclarar pronto”

Julio Iglesias ha hecho sus primeras declaraciones tras la denuncia presentada por dos exempleadas del hogar en la Audiencia Nacional, que lo acusan de agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones y maltrato físico y verbal durante varios meses de 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El caso generó un gran revuelo mediático y ha sido difundido por medios como esDiario.es y Univisión, que publicaron un reportaje con el testimonio de las extrabajadoras, narrando con detalle los presuntos abusos y agresiones que sufrieron.

Aunque asegura que aún no es el momento de hablar para defenderse, el cantante atendió a la revista ¡Hola! y declaró que está tranquilo pese a la gravedad de las acusaciones. Julio señaló: “No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”, y confía en que “todo se va a aclarar”.

La publicación añade que el artista prepara su defensa con su equipo de abogados y busca “llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”. Julio, según ¡Hola!, pidió a su entorno cercano que mantenga el silencio público para no interferir en la estrategia legal. Mientras tanto, tanto su mujer Miranda Rynsburger como sus ocho hijos “niegan rotundamente los hechos en privado y muestran su estupor ante lo que está sucediendo”.

El entorno de Julio asegura que la familia permanece unida y respaldando al cantante, mientras él se centra en coordinar su defensa y en preparar futuras declaraciones que expliquen su versión con claridad y detalle. Por el momento, el cantante prefiere mantenerse en segundo plano y limitar sus apariciones públicas, confiando en que las investigaciones legales permitan restablecer su imagen y poner fin a la ola de especulaciones que rodea a este delicado caso.

Las feministas se centran en las víctimas

La Comisión 8M de Madrid considera que “lo importante” no es retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias, sino proteger, acompañar y reparar a las víctimas. Subrayan que lo central es garantizar reconocimiento y reparación. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que el Gobierno estudia la retirada de la medalla y aseguró: “Nuestro compromiso es con las víctimas, nuestro compromiso es con la igualdad… Queremos que se investigue, que se conozca exactamente lo que ha ocurrido, y por supuesto que se aplique la ley”. Comisión 8M añade que las denuncias contra Julio Iglesias reflejan la difícil situación de muchas trabajadoras del hogar, mujeres migrantes, racializadas y empobrecidas, sometidas a machismo, racismo y abuso de poder, problemas persistentes denunciados por colectivos feministas.