La Justicia paraliza el cierre del CREADE de Pozuelo y evita el desalojo de las familias acogidas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que ha permitido paralizar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo, un centro de titularidad estatal.

La decisión judicial evita así el desalojo de las familias acogidas, que llevaban meses inmersas en una situación de incertidumbre desde que el Ayuntamiento de Pozuelo iniciara el procedimiento para su clausura el pasado mes de julio.

El CREADE de Pozuelo fue abierto en marzo de 2022 para atender, en un primer momento, la llegada de personas ucranianas que huían de la invasión rusa, con una capacidad inicial de 400 plazas, sin que el consistorio municipal manifestara objeciones en aquel momento. En la actualidad, el centro cuenta con una ocupación de 70 plazas, lo que supone en torno al 17% de su capacidad, y acoge a familias ucranianas con menores con protección temporal, así como a mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo.

Desde el Ministerio se niegan las acusaciones de hacinamiento esgrimidas por el Ayuntamiento y se recuerda que el centro tiene un carácter de derivación, por lo que no está concebido como un recurso de permanencia, sino como un espacio de atención inicial.

El CREADE de Pozuelo presta un servicio esencial a familias en situación de extrema vulnerabilidad, facilitando el inicio de su proceso de integración en España con todas las garantías. Desde su creación, se ha consolidado además como centro de referencia para otros CREADE y como un modelo de buenas prácticas, reconocido por organizaciones internacionales de prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En estos centros, las personas refugiadas son registradas, documentadas e informadas de sus derechos y obligaciones en apenas unas horas, además de recibir atención psicosocial, antes de ser derivadas a los recursos sociales correspondientes. El Ministerio subraya, asimismo, que la situación administrativa del CREADE no ha variado desde su apertura.