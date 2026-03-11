El Kremlin ve la mano de Reino Unido tras el último gran ataque de Ucrania: "Lo tenemos en cuenta"

El Kremlin considera "una barbaridad" el ataque de ayer por parte de Kiev, que tuvo como consecuencia el fallecimiento de seis personas en la ciudad rusa de Briansk, justo el mismo día en que sus tropas dejaron en dos muertos en la población ucraniana de Sloviansk. Pero, más allá de sus reiteradas críticas a Zelenski por la respuesta militar a la invasión por parte de Rusia, ha puesto el foco también en la colaboración de Reino Unido para llevar a cabo este bombardeo.

"El lanzamiento de estos misiles habría sido imposible sin los especialistas británicos. Somos conscientes de ello, lo sabemos perfectamente, y, por supuesto, lo tenemos en cuenta", ha recalcado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aludiendo a supuesta formación en el manejo de misiles de crucero de largo alcance de fabricación británica Storm Shadow.

Y, si bien Kiev limita el ataque a una fábrica de componentes de armas, en Moscú sostienen que este tipo de ataques revela que Zelenski actúa "como un dictador" y que pretende "perpetuar el derramamiento de sangre" porque poner fin a la guerra "amenaza su supervivencia política".