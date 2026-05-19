“L’Innocent”, la primera obra de teatro inspirada en el caso de Pablo Ibar se estrena en Valencia

La compañía valenciana Groc Teatre estrenará esta semana en València la obra “L’Innocent”, presentada como la primera producción teatral basada en la historia de Pablo Ibar, el ciudadano español condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por un triple crimen ocurrido en 1994.

La obra, escrita y dirigida por Miguel Ferrando Rocher, podrá verse desde este jueves 21 y hasta el domingo 24 de mayo en el Teatro Círculo.

El montaje aborda uno de los casos judiciales más mediáticos de las últimas décadas en España, que ya ha sido objeto de documentales, libros y series televisivas, aunque nunca antes había llegado a los escenarios teatrales.

Lejos de plantear una reconstrucción documental del proceso judicial, “L’Innocent” propone una mirada más íntima y humana sobre el paso del tiempo, la memoria y las vidas marcadas por décadas de incertidumbre.

La obra gira en torno a una pregunta central: “¿Cuántas cosas caben en una vida desde 1994 hasta hoy?”, contraponiendo los grandes acontecimientos históricos de las últimas décadas con la idea de una existencia detenida por el encarcelamiento y la espera judicial.

El caso de Pablo Ibar se remonta a 1994, cuando fue detenido en la ciudad estadounidense de Miramar, acusado junto a Seth Peñalver de un triple homicidio. En el año 2000 fue condenado a pena de muerte, convirtiéndose entonces en el único español en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

Sin embargo, en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anuló aquella condena tras una apelación presentada por su defensa. Actualmente, Ibar cumple cadena perpetua mientras la justicia estadounidense estudia la posible reapertura del caso a partir de nuevos testimonios aportados por sus abogados.

Según explica Miguel Ferrando Rocher, la intención del montaje es alejarse de la narrativa puramente judicial para centrarse en las personas que rodean la historia. “Buscábamos hablar de lo humano, de lo que ocurre cuando el tiempo pasa y las vidas siguen, o se quedan suspendidas”, señala el director.

La obra pone además el foco en la relación entre Pablo Ibar y Tanya Quiñones, convertida en uno de los ejes emocionales del espectáculo. “Más allá de lo judicial, es una historia de amor y resistencia ante la adversidad”, apunta Ferrando Rocher.

El reparto está encabezado por Héctor Fuster en el papel de Pablo Ibar y Amparo Marí como Tanya Quiñones, junto al músico Robert de la Fuente, que participa en escena durante la representación.

Aunque el texto fue escrito en 2019, el proyecto culmina ahora su proceso de producción y llega finalmente al público con la intención de abrir una reflexión sobre la justicia, el tiempo y la dimensión humana de un caso que continúa generando debate internacional.