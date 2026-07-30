Lanzan un nuevo ETF que aprovecha el auge de las infraestructuras europeas

BlackRock ha lanzado un nuevo fondo cotizado que ofrece exposición a las empresas europeas que contribuyen a construir y modernizar las infraestructuras del continente.

Esta herramienta, denominada ETF iShares Europe Infrastructure Builders UCITS, busca aprovechar el auge de la construcción en Europa. Con este objetivo, de entre las principales cotizadas del viejo continente, selecciona aquellas empresas que obtienen al menos la mitad de sus ingresos del negocio vinculado a las infraestructuras. Así pues, se incluyen empresas de sectores como la edificación, la electrificación, los equipos industriales, los materiales y la logística.

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Concebido para acceder a un importante ciclo de inversión en infraestructuras, el índice limita la ponderación de cada apuesta al 8%, de modo que se evitan los riesgos asociados a una elevada concentración.

"Las infraestructuras son una de las principales tendencias estructurales que están marcando la economía europea en esta década", ha explicado Silvia Senra, miembro senior del equipo de ventas de BlackRock en España, para quien el nuevo ETF permite "obtener una exposición sencilla, diversificada y transparente a las empresas que impulsan esta transformación en toda Europa".