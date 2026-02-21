Macron celebra el fallo del Supremo contra Trump: “Es un contrapeso”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la política arancelaria de Donald Trump como un ejemplo de "contrapeso" democrático.

"Creo que esto nos da que pensar", ha declarado Macron desde París. "A mí me parece muy positivo que existan los tribunales supremos y el estado de derecho", ha remarcado.

Así pues, el presidente de Francia ve como algo "positivo" que existan "pesos y contrapesos en las democracias" y es algo que hay que celebrar.

Y, sobre los nuevos aranceles, Macron ha llamado a la calma. "Analizaremos exactamente las consecuencias, qué se puede hacer y nos adaptaremos", ha manifestado el mandatario francés, si bien sus palabras tuvieron lugar antes de que Trump anunciase la subida del 10 al 15%.