El mal tiempo retrasa la evacuación de los pasajeros del crucero, que debe amarrarse a puerto en Canarias

El mal tiempo obliga al crucero MV Hondius a amarrarse a puerto en Tenerife. Tras días de tira y afloja entre el gobierno de España y el ejecutivo de Canarias, que no quería el barco con un brote de hantavirus cerca de las islas, el aumento del viento y del oleaje hace imposible que el buque continúe fondeado.

Así pues, siguiendo las recomendaciones que Capitanía Marítima ha trasladado a los encargados del dispositivo de evacuación de los pasajeros, la embarcación tendrá que adentrarse en el puerto de Granadilla debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

En todo caso, según fuentes del ejecutivo español, el crucero permanecerá atracado "el tiempo mínimo imprescindible" para garantizar la seguridad de sus ocupantes y del propio dispositivo encargado de llevar a cabo su evacuación. Si bien estaba previsto que los últimos pasajeros, unas 35 personas, saliesen esta misma tarde rumbo hacia Países Bajos, este proceso también se ha visto retrasado.

Entre los que ya han abandonado el buque, por el momento hay dos casos positivos confirmados, uno en Francia y otro en Estados Unidos.

Ratas nadadoras

Entre los motivos esgrimidos por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para intentar mantener el barco alejado de la costa tinerfeña estaba su preocupación por el desembarco de ratas infectadas. Sin embargo, esta hipótesis ha sido rechazada por el gobierno que dirige Pedro Sánchez y, en particular, por el equipo del ministerio de Sanidad.