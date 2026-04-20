María Corina Machado reclama elecciones "pronto" en España: "Mis preferencias están clarísimas"

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha reclamado que haya "elecciones impecables muy pronto" en España y, en una visita a Madrid en la que rechazó reunirse con Pedro Sánchez aunque sí lo hizo con líderes de la derecha, ha recalcado que sus "preferencias" para el futuro de este país europeo "están clarísimas".

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país, pero he prometido no involucrarme", ha apuntado en un desayuno informativo en el que ha expresado su deseo de que los comicios españoles puedan "permitir la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

Tampoco ha respondido al ministro de Exteriores del gobierno de España, José Manuel Albares, quien lamentó que Machado acudiese a Madrid en clave "ideológica" a pesar de que el gobierno le ofreció refugio en la embajada española en Caracas, y se ha limitado a decir que no conocía estas palabras.

En su visita a España, en el marco de una gira europea que sí la ha llevado a reunirse con otros mandatarios europeos, la última premiada con el Nobel de la Paz optó por no entrevistarse con el presidente español al considerar que no era "conveniente" para su causa. Y, mientras comparecía públicamente con los dirigentes de PP y Vox, Sánchez reunía en Barcelona a varios líderes progresistas entre los que estaban los presidentes de Brasil o Colombia.