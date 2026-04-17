Petro advierte de que "Hitler está vivo en Europa", en referencia al avance de la xenofobia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado a quienes utilizan el odio y la xenofobia para ganar elecciones y ha advertido de que "Hitler está otra vez vivo en Europa" durante una entrevista en RTVE con motivo de su asistencia a la Global Progressive Mobilisation (GPM), que se celebra en Barcelona y que reúne a líderes de izquierdas de todo el mundo.

Preguntado por la regularización de migrantes aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, que podría afectar a un millón de colombianos, Petro ha dicho que "la fuerza de trabajo es la fuente de la riqueza, independientemente del color de la piel o la sexualidad, el cerebro es el mismo", y ha añadido que la fuerza del trabajo es cada vez más cerebral en el mundo.

En este sentido, ha recordado que el dictador alemán Hitler echó del país al científico Albert Einstein: "excluir gente es excluir cerebros, no pieles". Además, ha advertido de que el líder nazi ya ganó elecciones con odio y xenofobia.

"Hitler está otra vez vivo en Europa, algo que no se dice, pero es así y quiere enviar bombarderos a bombardear ciudades", ha dicho, en el marco de lo que ha calificado de genocidio en Gaza y las políticas expansionistas de Donald Trump, a quien ve imbuido por Israel.

Ha recordado que en los años sesenta del anterior siglo, cuatro millones de colombianos emigraron a Venezuela, cuando este país vivía en pleno proceso de riqueza petrolera, "y allí se quedaron con los problemas de xenofobia que pueda haber en barrios venezolanos, pero no ha pasado nada, ahora son parte de la fuerza laboral, pero al final, el balance, aun con problema, es que se logró asimilar el choque".

Derecha no democrática en Venezuela

Sobre la situación política en Venezuela, Petro, ha afirmado que la derecha venezolana "no es democrática" y ha sugerido que existe "un gran temor" en ese país a que la dirigente opositora María Corina Machado actúe, en caso de llegar al poder, movida por "una especie de vendetta política".

El presidente colombiano ha cuestionado el carácter democrático de las formaciones de derecha, tanto en Venezuela como en Colombia: "ese mismo miedo tenemos nosotros si el pueblo decide votar por la derecha colombiana porque es que esas derechas, no son democráticas".

Petro ha incidido una vez más en su propuesta para Venezuela de un gobierno de transición política, en el que liberales y conservadores se alternen en el poder y con ello "dar confianza" a ambas partes de que ninguna tiene intención de matar a la otra. "Esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad", ha valorado.