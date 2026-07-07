Mbappé responde a los insultos racistas de una senadora paraguaya: "Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo"

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé ha condenado con dureza los insultos racistas lanzados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el encuentro de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, y la ha calificado de "mujer despreciable e indigna de tu cargo".

Francia se impuso el sábado a Paraguay en un ajustado duelo disputado en Filadelfia, en el que Mbappé marcó de penalti el gol de la victoria.

Tras el encuentro, Amarilla publicó un mensaje en la red social X con expresiones de carácter racista dirigidas al futbolista francés. Mbappé respondió también a través de la misma plataforma asegurando que la parlamentaria es "una mujer despreciable e indigna de tu cargo" y añadiendo que "no representas a Paraguay".

El internacional francés afirmó además que, por su "ignorancia y racismo descarado", la senadora ha eclipsado la trayectoria de la selección paraguaya durante el torneo y ha transmitido "la peor imagen posible" de su país. Asimismo, subrayó que nunca dará "a personas como ella la libertad de difundir su odio y su racismo por el mundo".

Las declaraciones de la senadora también provocaron la reacción de la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, quien calificó los comentarios de "abominables, indignos y aún más inaceptables por provenir de un cargo político".