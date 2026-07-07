Ganar a Sánchez dependerá de Andalucía

Lo sabe Feijóo mejor que nadie, y lo sabe también Juanma Moreno, como lo sabe Pedro Sánchez: como no salga bien el gobierno andaluz, la coalición con Vox acabe en esperpento con personajes atrabiliarios que presumen de periodismo valiente, más otros que se mueven en las tinieblas de Vox en donde tanto mandan y sin salir a la luz, tendremos sanchismo para rato.

No está la política para aventurerismos. A ver si Abascal asume que quien preside un partido debe marcar las líneas de actuación, y aprende que la derecha de Meloni es aceptable pero no la derecha faltona con la democracia de su amigo Orban, felizmente tumbado en las urnas. O la aún más derecha de Trump, al que quizá las urnas de noviembre, las que renuevan un porcentaje alto de los escaños del Senado y de la Cámara de Representantes, le hagan perder la mayoría y algunas promesas que dan miedo se las echan abajo las Cámaras legislativas.

Dependerá que las próximas elecciones generales sean las del cambio, y Sánchez quede como un mal recuerdo, el peor presidente que ha tenido España

De la fortaleza de Feijóo y Moreno para imponer el sentido común, y también de que Gavira comprenda que no están los andaluces para experimentos que no conducen a nada bueno, dependerá que las próximas elecciones generales sean las del cambio, y Sánchez quede como un mal recuerdo, el peor presidente que ha tenido España. Con permiso de Zapatero, que fue quien empezó a tomar decisiones desastrosas y de aquellos polvos han salido estos lodos que nos llevan por la calle de la amargura.

Más vale que acierten PP y Vox con los gobiernos de coalición en Aragón, Catilla y León, y Extremadura, aunque los ojos están puestos sobre todo en esta última región; no por contar con más méritos que las otras, sino porque en Andalucia se dan condiciones a tener en cuesta en el mapa político español y en el futuro del actual presidente de Gobierno: es la región con mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados, ha sido hasta hace pocos años el principal feudo socialista y pretende recuperarlo y, muy importante, porque si el Gobierno Moreno-Gavira, PP-Vox, sale bien, sin experimentos ni tentaciones de imponer propuestas propias de sociedades con importante déficit democrático -como el proyecto que está imponiendo Sánchez, que no es modelo de democracia- si sale bien el Gobierno andaluz, al sanchismo se le acabará el mensaje con el que hasta ahora ha retenido a los socios que le permiten a Sánchez mantenerse en Moncloa.

Sánchez no perdura en Moncloa por ser un gobernante excepcional, sino porque le ha funcionado muy bien la estrategia de cuidado que llega la ultraderecha. Tan bien, que hasta la repite Aitor Esteban como si el PNV fuera un partido de izquierdas de toda la vida.

El Gobierno andaluz que inicia ahora su andadura, va a marcar el futuro de los españoles. Junto a Mañueco, Azcón y Guardiola, todos ellos y sus colegas de Vox tienen la responsabilidad de hacer bien las cosas. Por sus ciudadanos y también para librarnos a todos los españoles de la pesadilla actual.