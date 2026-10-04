Merz compromete más armamento para Ucrania

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se encuentra ya en Ucrania para comprometer ante Zelenski el envío de drones interceptores y proyectiles de largo alcance.

En un momento en que Ucrania y Rusia llevan semanas centrando sus ataques en la infraestructura enemiga, dada la enorme dificultad de conseguir avances significativos sobre el terreno, Berlín destinará unos 1.350 millones de euros para la reparación y reconstrucción de centrales eléctricas destruidas en Ucrania, en vísperas de la llegada del invierno.

Desde el pasado 15 de septiembre, la contraofensiva ucraniana ha conseguido rebañar unos 125 kilómetros cuadrados de territorio, mientras Moscú ha informado de la entrada de sus fuerzas en pequeñas poblaciones, generalmente desocupadas, que se convierten en puntos de abastecimiento.

Merz, ya desde Kiev, ha insistido en que la ayuda a Ucrania resulta esencial para preservar la seguridad europea. "Si nadie detiene a Rusia, su máquina de guerra terminará centrándose en nosotros tarde o temprano", ha explicado nada más llegar a la capital ucraniana, antes de recalcar que "la seguridad de Alemania también depende del desenlace de esta guerra".

Coincidiendo con esta visita, se ha producido un nuevo ataque ruso contra el Puente Norte de Kiev, el segundo en otros tantos días, que ha vuelto a forzar el cierre al tráfico. Además, ha habido otra acometida contra el suministro principal de calefacción de la zona, que ha provocado una escasez temporal de agua caliente en uno de los barrios de la ciudad.

Con la de hoy, es la cuarta visita de un canciller alemán a Kiev desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. El antecesor de Merz, Olaf Scholz, visitó dos veces el país y Merz ya viajó a suelo ucraniano en mayo de 2026, cuatro días después de su toma de posesión.