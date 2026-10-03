Rusia intensifica su guerra híbrida contra Europa

La guerra híbrida que Rusia ha reconocido que está dirigiendo contra Europa, ha dado hoy varios pasos adelante con la incursión de misiles y drones tanto en Lituania como en Moldavia.

La alerta comenzaba esta misma mañana, cuando aviones no tripulados procedentes de Bielorrusia —uno de los más estrechos aliados de Moscú en su intento de invasión de Ucrania— se adentraban en el espacio aéreo del país báltico y obligaban a cerrar el tráfico en el aeropuerto de su capital, Vilna, durante unas horas. Asimismo, la incursión obligaba a desplegar una patrulla aérea de la OTAN para identificar la amenaza.

Horas más tarde, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, denunciaba el impacto de al menos cinco proyectiles rusos en suelo moldavo. "Explotaron en nuestro territorio", alertaba la mandataria de un país en vías de adhesión a la UE desde 2022.

En concreto, las explosiones han tenido lugar en el sureste, cerca de la frontera con Ucrania, donde esta misma jornada ha tenido lugar un ataque ruso contra un carguero que ha dejado al menos un marinero muerto y otros tres heridos.

En lo que va de año, hasta 45 drones rusos han entrado en el espacio aéreo de Moldavia, ocho de ellos durante la semana pasada.