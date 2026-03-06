México desplegará más de 100.000 policías para garantizar la seguridad del Mundial

Más de 100.000 agentes —además de drones, aviones militares y perros para detectar explosivos— velarán en México por la seguridad del Mundial de fútbol que este verano se disputará en el país azteca, además de en distintas localizaciones de Canadá y Estados Unidos.

Después de los brotes de violencia derivados del asesinato del jefe de uno de los principales cárteles de la droga, que dejaron más de 70 muertos en el país, en la FIFA se suscitaron dudas sobre la idoneidad de México como país anfitrión.

Sin embargo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, se comprometió a blindar la seguridad del evento y, así, hoy presentado un plan que dispone de múltiples efectivos y equipamiento y establece entre tres y cuatro anillos de protección en todas las sedes del torneo, incluyendo estadios, hoteles de los equipos, aeropuertos y zonas de aficionados.

El partido inaugural del Mundial está previsto para el 11 de junio en la capital mexicana y el país acogerá un total de trece partidos, repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.