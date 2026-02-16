Milei rectifica y mantendrá el 100% del salario a los trabajadores con enfermedades graves

Apenas una semana después de aprobar su reforma laboral, el gobierno de Argentina ya ha anunciado la primera modificación. En concreto, el ejecutivo que dirige Javier Milei cambiará el artículo por el cual los trabajadores de baja médica perderían entre una cuarta parte y la mitad de su sueldo, y se mantendrá el 100% de la nómina en caso de enfermedades graves.

El citado precepto legal estipula que los empleados de baja por accidente o enfermedad no vinculada a su puesto de trabajo verían reducido su sueldo hasta un 50%, pero la senadora de La Libertad Avanza Sandra Bullrich ya ha anunciado que todos aquellos que padezcan "enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables", y que esto pueda corrrobarse de forma "concreta y fehaciente", mantendrán la totalidad de sus pagos mensuales.

Eso sí, ha recalcado que el gobierno de Milei seguirá trabajando para combatir el absentismo, del 15% en el país austral. "Necesitamos productividad", ha mantenido en una entrevista con TN en la que ha dado cuenta de que hay "médicos presos" en Argentina por emitir "certificados psiquiátricos falsos" para que los trabajadores puedan acogerse a una baja. "Y tendríamos que tener muchos más médicos presos", ha enfatizado.

Este anuncio llega después de que algunos legisladores expresasen dudas sobre este artículo, hasta el punto de advertir de que podrían bloquear la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Además, los sindicatos amenazaron con convocar una huelga a nivel nacional para protestar contra esta medida.