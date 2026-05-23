Miles de personas piden en Madrid la dimisión de Sánchez en una marcha apoyada por el PP y Vox

Unas 40.000 personas se han sumado a la Marcha por la dignidad que ha recorrido hoy el centro de Madrid para pedir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una protesta convocada por Sociedad Civil Española y a la que se han sumado Vox y el PP.

Bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y portando multitud de banderas españolas, los asistentes han coreado consignas contra el gobierno de España y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Por parte del PP, su portavoz en el Senado, Alicia García, ha explicado que su formación acude a "quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción".

Vox, en paralelo, ha acudido con una pancarta en la que podía leerse "Echar a Sánchez también es prioridad nacional" y su líder, Santiago Abascal, ha subrayado que este tipo de protestas son "necesarias".