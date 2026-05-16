Miles de personas toman Londres en protestas antiinmigración y propalestina

Miles de personas han tomado las calles de Londres en sendas protestas contra la inmigración, por un lado, y en favor de Palestina, por otro, en medio de un impresionante dispositivo policial.

Según los datos oficiales, la manifestación convocada por la ultraderecha bajo el lema Unite the Kingdom reúne a unas 50.000 personas, por otras 30.000 en la marcha que recuerda el día de la Nakba, la expulsión de los palestinos tras la creación del estado de Israel.

Por el momento, al menos 31 personas han sido detenidas, según los datos de la policía metropolitana.

Ambas concentraciones coinciden, además, con la celebración de la final de la FA Cup de fútbol, de modo que los más de 4.000 agentes desplegados tienen un tercer frente al que atender para garantizar la seguridad durante esta jornada.