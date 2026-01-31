La regularización migrante podrá solicitarse vía online

El Gobierno impulsa una regularización extraordinaria de migrantes que, por primera vez, permitirá presentar solicitudes por vía telemática, según expertos en Extranjería. Aunque el borrador del decreto no menciona de forma literal la tramitación online, sí habilita el uso de medios electrónicos. El texto indica que “la presentación de las solicitudes podrá realizarse mediante un formulario elaborado a tal efecto por la administración competente y por cualquiera de los medios de registro válidos en derecho”. El plazo de resolución se fija en tres meses.

La medida supone un cambio respecto a procesos anteriores, marcados por la saturación de citas presenciales. Sin embargo, la memoria del proyecto señala que no implicará más gasto ni refuerzo de personal, lo que genera críticas sindicales. FSC-CCOO alerta de que la regularización impactará “en una plantilla de Extranjería exhausta y abandonada”. Yolanda Díaz reclama un refuerzo “importantísimo” para evitar “irregularidades sobrevenidas”.

Expertos dudan de la capacidad administrativa para cumplir los plazos. Guillermo Morales afirma que en Barcelona aún se resuelven expedientes del año pasado y cuestiona que ahora se tramite todo en tres meses: “¿Y de verdad ahora nos vamos a creer que en tres meses se van a tramitar? Esto no se lo cree nadie”. Aun así, recuerda que la admisión a trámite permite empezar a trabajar.

El decreto exige para los migrantes económicos carecer de antecedentes penales, residir en España desde julio de 2025 y cumplir uno de tres supuestos: trabajo o contrato, unidad familiar o situación vulnerable. El texto introduce una presunción general de vulnerabilidad para personas en situación irregular. Según Morales, el Gobierno busca regularizar de forma amplia: “Si no tienen penales les voy a dar papeles. Punto”.

Pacto PSOE-Podemos

El proceso nace tras un pacto entre PSOE y Podemos y retoma el espíritu de la ILP apoyada por más de 700.000 firmas. Se dirige a extranjeros presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025 que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada. Los solicitantes de asilo solo deben demostrar que registran su petición antes de esa fecha. Quienes cumplan los requisitos obtienen una autorización de residencia de un año, con integración en vías ordinarias.

La medida se orienta a personas que quedan fuera de los cauces habituales, incluidas solicitudes de asilo pendientes o denegadas. Se aplica sin distinción de nacionalidad y permite regularizar también a hijos menores presentes en España, que reciben un permiso de cinco años. El Ejecutivo defiende que el sistema telemático puede agilizar trámites y reducir colapsos administrativos, aunque persisten dudas sobre su capacidad real.

El debate político y sindical se centra en si la infraestructura actual puede asumir el volumen de solicitudes previsto. También se discute el impacto social y laboral de una regularización masiva. El desarrollo técnico del procedimiento resulta clave para el éxito del proceso.

Más de 175 localidades preparan un encendido de forma solidaria

En el día de hoy, alrededor de 175 torres, atalayas y talaiots de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, La Rioja, Asturias, Aragón y Andalucía se encenderán por los derechos de los migrantes bajo el lema “Por un mar lleno de vida y acogida”. La iniciativa, organizada por Amnistía Internacional junto a instituciones como el IES Marratxí y el Institut Ramon Muntaner, busca “alertar sobre la situación que viven muchas personas migrantes y refugiadas que tienen que embarcarse en peligrosos viajes en busca de un lugar seguro”.

Entre los lugares que se iluminarán destacan el Castillo de Bellver (Mallorca), la Plaza de la Sal en Valencia, la Torre del Pinet en Elche, la Torre de la Calahorra (Córdoba), la Farola Málaga, el Castillo de San Sebastián (Cádiz) y la Alhambra en Granada. Participan también el Elogio del Horizonte en Gijón, el Fuerte de Navidad en Cartagena y el Parque González Gallarza en Logroño.

El manifiesto de la décima edición subraya que “ninguna persona es ilegal” y que “el miedo y el odio no pueden gobernar el mar ni nuestros corazones”. Amnistía recuerda que en 2025 al menos 2.186 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo, cifra que Caminando Fronteras eleva a 3.090 en las rutas hacia España. La acción busca transformar la antigua comunicación visual entre torres de vigía en un símbolo solidario: “se convierten en faros de acogida que muestran el camino”.