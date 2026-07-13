Muere una persona en un tiroteo en Maine con la presunta implicación de agentes del ICE

Una persona ha fallecido este lunes en un tiroteo registrado en el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, en un incidente en el que, según las primeras informaciones, podrían estar implicados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El caso será investigado por el FBI y otras autoridades estatales.

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó el fallecimiento y señaló que la Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública ya se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido. "Proporcionaré más información a medida que me la vayan facilitando", indicó en un comunicado.

Por su parte, la Policía de Biddeford informó de que se produjo un "incidente policial" en la zona y aseguró que no existe ninguna amenaza para la población.

El suceso se produce apenas unos días después de otro tiroteo relacionado con el ICE en Houston (Texas), donde un agente disparó mortalmente contra un hombre que se dirigía a su trabajo. Según reconoció posteriormente el propio servicio migratorio, la víctima no era el objetivo de la operación, lo que desencadenó protestas contra la actuación de los agentes federales.

Este nuevo episodio vuelve a situar bajo escrutinio al ICE y reaviva las críticas sobre el uso de la fuerza y los mecanismos de control de sus operaciones. Diversos colectivos llevan meses reclamando una mayor rendición de cuentas tras varios incidentes mortales protagonizados por agentes federales de inmigración en distintos puntos del país.

Por el momento, las autoridades no han facilitado la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que se produjo el tiroteo. La investigación continúa abierta.