Netanyahu visita Gaza: "Queda trabajo por hacer y lo culminaremos"

Netanyahu visita Gaza, y posa tomando un café con el jefe del estado mayor desde un puesto militar

"No nos retiraremos. Queda trabajo por hacer y lo culminaremos". El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha desplazado hoy a Gaza para dejar claro que no ordenará a su ejército que se repliegue, sino que, por el contrario, reforzará sus actividades en el enclave costero.

Desde allí, ataviado con uniforme militar y acompañado por el jefe del estado mayor, ha reivindicado que el país hebreo controla el 60% de la Franja de Gaza y que no retrocederá en su posición, lo que implica reafirmar su negativa a avanzar hacia la paz en los territorios palestinos.

Netanyahu visita Gaza y posa desde una trinchera | Amos Ben Gershom (GPO)

De hecho, el anuncio de Hamás de que entregaría las armas a cambio de la retirada de Israel tuvo por respuesta una nueva masacre, que dejó otros 18 palestinos muertos. Desde el alto el fuego firmado en octubre pasado, la cifra se eleva por encima de los 1.200 fallecidos y, desde los atentados de la milicia chií el 7 de octubre de 2023, supera las 73.350 personas.

Sin embargo, para Netanyahu, todavía "hay mucho por hacer" para eliminar a "los terroristas" y asegurarse de que el enclave "no vuelva a ser una amenaza" para el país. En esta línea, la captura del jefe del aparato de seguridad interior de Hamás permitirá a Israel "aprender algunas lecciones" de cómo funciona el grupo armado o de sus planes.