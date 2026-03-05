Un nuevo apagón en Cuba deja sin luz a la mitad de la isla, incluida La Habana

Más de la mitad de Cuba ha vuelto a quedarse sin luz debido a un apagón a gran escala que ha afectado también a La Habana, su capital.

De hecho, las autoridades han confirmado que están en marcha los trabajos necesarios para restablecer el suministro, que empieza a recuperarse en algunas zonas.

Detrás de este nuevo apagón se encuentra, como ha explicado la empresa eléctrica de la isla caribeña, se encuentran los problemas de una envejecida infraestructura eléctrica, pues "un salidero en una caldera" ha ocasionado una desconexión de la red.

Trabajos en el sistema eléctrico de Cuba

La zona oriental de Cuba ya se quedó a principios de febrero sin suministro eléctrico, dejando también a oscuras a la segunda ciudad más grande del país, Santiago.

Estos apagones se producen en un contexto de dificultades económicas de Cuba debido al embargo impuesto por Estados Unidos, agravado tras la decisión de Trump de amenazar con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla. De hecho, México ya anunció que no reactivará el envío de crudo y Venezuela, ahora controlada desde Washington, tampoco puede surtirla.