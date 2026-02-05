El este de Cuba, a oscuras por un apagón

Hay tres provincias de la isla sin suministro eléctrico y una cuarta se encuentra "parcialmente" afectada

Cuba, a oscuras por un apagón
Cuba, a oscuras por un apagón

El este de Cuba, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago, se ha quedado a oscuras debido a la falta de suministro eléctrico.

Tal y como ha precisado Unión Eléctrica de Cuba, la provincia de Holguín se encuentra "parcialmente afectada" por el apagón, mientras las de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo se hallan "totalmente" sin luz.

En un contexto de dificultades económicas en la isla caribeña, agravadas por el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos a través de amenazas a los países que envíen petróleo a Cuba, la empresa pública de electricidad cubana ha asegurado que está trabajando para restablecer el suministro.

Después de que Pemex, la petrolera pública de México, haya cancelado un envío "humanitario" de crudo a la isla, la presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, ya avanzó que buscará vías para suministrar petróleo al pueblo cubano; mientras desde China se han comprometido con hacer llegar a Cuba ayuda financiera y humanitaria.

Noticias relacionadas
Trump ahonda el bloqueo de Cuba al anunciar aranceles a los países que le suministren petróleo La presidenta de México niega haber hablado con Trump sobre denegar petróleo a Cuba Trump insta a Cuba a llegar a acuerdos “antes de que sea tarde” y Canel censura su inmoralidad Trump amenaza a Cuba: “Se acabó el petróleo”

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats