El este de Cuba, a oscuras por un apagón
Hay tres provincias de la isla sin suministro eléctrico y una cuarta se encuentra "parcialmente" afectada
El este de Cuba, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago, se ha quedado a oscuras debido a la falta de suministro eléctrico.
Tal y como ha precisado Unión Eléctrica de Cuba, la provincia de Holguín se encuentra "parcialmente afectada" por el apagón, mientras las de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo se hallan "totalmente" sin luz.
En un contexto de dificultades económicas en la isla caribeña, agravadas por el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos a través de amenazas a los países que envíen petróleo a Cuba, la empresa pública de electricidad cubana ha asegurado que está trabajando para restablecer el suministro.
Después de que Pemex, la petrolera pública de México, haya cancelado un envío "humanitario" de crudo a la isla, la presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, ya avanzó que buscará vías para suministrar petróleo al pueblo cubano; mientras desde China se han comprometido con hacer llegar a Cuba ayuda financiera y humanitaria.
