Un nuevo ataque de Israel contra Gaza deja un niño de tres años muerto

Un nuevo ataque de Israel contra la franja de Gaza, el mismo día en que se anuncia la reapertura del paso de Rafah, deja un nuevo fallecido en el enclave a pesar del alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre. Así pues, con la muerte de un niño palestino de tres años, son ya más de 520 las personas que perdieron la vida desde hace unos tres meses y medio.

En concreto, el ataque israelí se dirigió contra varias tiendas de campaña en la que están residiendo desplazados, cerca de la ciudad de Jan Yunis.

A lo largo de este fin de semana, los bombardeos del ejército israelí costaron la vida a una treintena de personas, varios de ellos niños. Las tropas del país hebreo aseguraron que el objetivo eran "comandantes e infraestructuras terroristas de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica".

Desde el atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que fallecieron unas 1.200 personas, son casi 72.000 los palestinos desaparecidos como consecuencia de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero.