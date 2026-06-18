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Ucrania lleva la guerra a Moscú: nuevo ataque a su petróleo

Guerra en Ucrania

Zelenski insiste en mantener la presión sobre Rusia para que Putin acceda a negociar el fin de la guerra

Imagen de archivo de un ataque de Ucrania sobre Rusia
Imagen de archivo de un ataque de Ucrania sobre Rusia

Nuevo ataque de Ucrania en Moscú, una vez más contra una refinería de petróleo. Se trata de un paso más en la estrategia impulsada por el presidente Zelenski de llevar la guerra a Rusia como vía de presión para que Putin acceda a negociar el fin del conflicto, que sobrepasa ya los cuatro años.

Con este nuevo bombardeo a tanta distancia de la frontera entre ambos países, Kiev demuestra también el potencial de sus capacidades militares, pues sus drones han sido capaces de acometer un largo viaje y de salvar las defensas antiaéreas de Rusia, al tiempo que ataca una de las principales industrias rusas: el petróleo.

En concreto, han sido unos 180 vehículos no tripulados, según las autoridades locales de la capital rusa, los que han protagonizado "un ataque masivo" contra la ciudad y sus alrededores. Además de la refinería de petróleo, dos centros comerciales han sido blanco en los alrededores de Moscú, y una mujer ha resultado herida. En el sur del país, mientras tanto, otro ataque ucraniano deja una persona muerta y dos hospitalizadas en la región de Rostov.

Para el presidente ucraniano, la ofensiva está "plenamente justificada" tras años soportando la embestida de Rusia. "Es hora de que termine esta guerra", ha vuelto a insistir, sin dejar de reclamar al Kremlin que tome las medidas diplomáticas necesarias para emprender una negociación que conduzca al fin del conflicto.

Desde Rusia, no obstante, la respuesta ha sido bombardear instalaciones energéticas y de combustible que utilizan las fuerzas armadas del país europeo. Dos misiles y 29 drones han impactado en nueve puntos de Ucrania, entre ellos una vivienda privada en la provincia de Poltava, como ha confirmado su gobernador.

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