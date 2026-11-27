París o Londres, pero con el golfo Pérsico a los pies. En lo alto de la futura Wynn Al Marjan Island, dos apartamentos de 1.500 metros cuadrados llevarán la escala de una gran residencia privada a una estancia de hotel que ofrece vistas tanto al mar como a las montañas de Hajar.

Sus nombres anticipan dos formas distintas de habitar esas alturas. El Paris Apartment, concebido por el estudio parisino Pinto, recreará la casa de un coleccionista viajero. Piezas hechas a medida convivirán con hallazgos de subastas, obras de arte, murales pintados a mano y lámparas artesanales. Por su parte, el Mayfair Apartment, diseñado por el estudio londinense de Anouska Hempel, situará a sus huéspedes en las grandes residencias de la capital británica gracias a una decoración con mármol verde, paneles lacados, una elaborada carpintería y toques dorados.

Apartamento de Wynn en Al Marjan Island, en Emiratos Árabes Unidos | Wynn

La privacidad marcará el servicio. A pesar de que los apartamentos se encuentran dentro de un hotel de la cadena Wynn, contarán con acceso independiente, vestíbulo propio y ascensores exclusivos.

Ya en el interior, donde se abren siete dormitorios y espacios para recibir invitados, salones y bares privados albergarán las comidas, los tratamientos de spa y los servicios de peluquería. "Todo viene a ti", resume Todd-Avery Lenahan, responsable creativo de Wynn Design & Development.

Recepción del hotel Wynn en Al Marjan Island, en Emiratos Árabes Unidos | Wynn

Eso sí, para alojarse en uno de ellos todavía habrá que esperar. Ubicados en la isla artificial de Al Marjan, en el emirato de Ras al Jaima, la previsión es que puedan abrir sus puertas en septiembre del año próximo.