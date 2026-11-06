Desde el aire, Platte Island es apenas una franja de arena y cocoteros rodeada del agua turquesa del Índico. A unos 130 kilómetros al sur de Mahé, la mayor isla de Seychelles, la pista en la que aterriza la avioneta tras un vuelo de 25 minutos da acceso al único hotel del lugar.

Platte Island, una isla de Seychelles para solo 50 villas | Hilton

En 2024, Waldorf Astoria decidió convertir una antigua plantación de cocoteros en un refugio para solo cincuenta villas privadas. Con piscina privada y acceso directo a la playa, cada alojamiento —de entre uno y cinco dormitorios— cuenta con un conserje personal que puede organizar una salida en kayak o un crucero al atardecer.

El arrecife está lo bastante cerca para salir con máscara y aletas a recorrer las aguas en las que crecen tortugas verdes y carey, tiburones limón y rayas águila, y la bióloga marina residente en el hotel puede ayudar a comprender mejor la salida de esnórquel.

Platte Island, una isla de Seychelles para solo 50 villas | Hilton

Al caer la tarde, la isla se disfruta desde tierra: un cóctel frente al mar antes de cenar en Maison des Epices, donde los sabores latinoamericanos se cruzan con las recetas criollas, o en Moulin, a base de productos de temporada del huerto.