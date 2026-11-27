Creo que llegó el momento de dejar de ver la política desde las siglas, los colores y las ideologías, y empezar a mirarla desde nuestra propia realidad, desde lo que somos, desde cómo vivimos y desde lo que necesitamos como ciudadanos. ¿Qué puede entenderse por libertad política?

¿Es libertad tener un Gobierno que no sea represivo, que se defina como progresista, pero que se vea envuelto en casos de corrupción y utilice el poder en beneficio de intereses particulares? ¿Es libertad negociar con nacionalismos extremos para garantizar la permanencia en el sillón aunque esas negociaciones puedan comprometer la igualdad entre ciudadanos? ¿Es libertad anunciar subidas salariales mientras aumenta la presión fiscal sobre quienes trabajan y mantienen buena parte de los recursos públicos?

¿Podemos hablar de progreso cuando la seguridad en nuestras calles genera preocupación, cuando se confunde la tolerancia con la ausencia de normas y cuando parece que exigir respeto, convivencia y responsabilidad se convierte en una posición incómoda? ¿Podemos hablar de justicia social si no somos capaces de distinguir entre quien necesita ayuda y merece protección, y quien, pudiendo contribuir, pretende vivir permanentemente al margen de sus obligaciones? Y esto no tiene que ver con el origen, la nacionalidad o la procedencia de nadie, sino con algo más sencillo, los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos.

La política no tendría que convertirnos en enemigos por pensar diferente

¿Entonces, qué significa ser libre, poder hacer lo que uno quiera, sin importar las consecuencias, o poder vivir con libertad sabiendo que existen unas reglas, unas normas y unos límites que todos debemos respetar? ¿No consiste precisamente la convivencia en entender que nuestra libertad termina donde comienza la del prójimo?

Yo creo que la libertad no debería tener propietario político, ni ser patrimonio de la izquierda, de la derecha, del centro o de ningún nacionalismo. Tampoco debería medirse por las promesas de un Gobierno, sino por la realidad cotidiana de las personas; poder trabajar dignamente, llegar a fin de mes, caminar por la calle con tranquilidad, recibir una educación y una sanidad de calidad.

Probablemente el verdadero problema de nuestra sociedad sea que hemos terminado defendiendo demasiado a quienes nos representan y exigiendo demasiado poco a quienes tienen la obligación de servirnos.

La política no tendría que convertirnos en enemigos por pensar diferente. Debería garantizar que aun pensando diferente podamos vivir juntos, con derechos, con deberes y con las mismas obligaciones y oportunidades. Pero son ellos los que se encargan de que no sea así y nosotros siempre acabamos cayendo en la trampa.

La libertad no son las ideologías políticas. La libertad es el respeto a las personas, a sus derechos, a sus obligaciones y por encima de todo a su dignidad.

Deberíamos empezar a votar menos desde lo que nos dicen que somos y mucho más desde lo que realmente necesitamos como ciudadanos.

José Manuel Varela Mosquera

(Ourense)