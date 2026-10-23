El hotel de Macao que alcanza la élite mundial del lujo

Con una arquitectura que parece desafiar las leyes de la gravedad, interiores concebidos para colmar el lujo más exigente y una experiencia hotelera reservada a unos pocos establecimientos en todo el mundo, en el corazón de Macao se levanta Morpheus. Sus cuarenta plantas albergan un universo de suites y villas exclusivas, alta gastronomía y servicios de bienestar que han llevado al hotel diseñado por la prestigiosa arquitecta iraquí Zaha Hadid a conseguir las tres llaves Michelin, la máxima distinción de la guía.

Inaugurado en 2018 dentro del complejo City of Dreams, el edificio toma como inspiración las formas fluidas del tallado tradicional del jade chino y su singular silueta se ha convertido ya en uno de los grandes símbolos de la arquitectura contemporánea de Macao.

Detrás de su espectacular apariencia se esconde también una extraordinaria proeza de la ingeniería. Y es que Morpheus fue concebido como el primer rascacielos del mundo sostenido por un exoesqueleto de acero de forma libre y, al prescindir de buena parte de las columnas interiores, alberga en su interior espacios de grandes dimensiones: su impresionante atrio central solo se ve atravesado por doce ascensores panorámicos de cristal que ofrecen distintas perspectivas del edificio mientras ascienden por sus plantas.

Interior del hotel Morpheus de Macao | Morpheus

La excepcional experiencia hotelera que le ha valido un reconocimiento reservado a solo 155 establecimientos en todo el mundo se reproduce en sus 772 formatos de alojamiento, en los que se combinan materiales de alta calidad, mobiliario a medida y tecnología de última generación. Las suites ofrecen superficies de hasta 106 metros cuadrados, mientras que las villas de 360 metros cuadrados se configuran como los alojamientos más exclusivos, al contar con piscina privada, gimnasio y servicio de mayordomo.

Piscina exterior del hotel Morpheus Macao | Morpheus

Pero, además, en las plantas superiores, una piscina exterior situada a 130 metros de altura permite contemplar el perfil urbano de Macao, al tiempo que el spa, los servicios de bienestar y los salones privados completan la experiencia.

Gastronomía

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Morpheus. El dos estrellas Michelin Alain Ducasse ofrece una propuesta de alta cocina francesa, mientras Yi, especializado en cocina china contemporánea, amplía la experiencia culinaria.

Ambición

Detrás del hotel está Melco Resorts & Entertainment, un grupo hongkonés especializado en grandes complejos turísticos de lujo, cuyo presidente, Lawrence Ho, comenzó a trabajar con la primera mujer en ganar el premio Pritzker de arquitectura en el concepto del edificio en 2009. "Cuando nos propusimos construir Morpheus, queríamos crear un hotel como Macao nunca había visto", recuerda Ho, quien ha logrado todo un hito en una ciudad acostumbrada a grandes complejos turísticos y a una competencia constante por elevar los estándares del lujo.

De hecho, a la distinción con tres llaves Michelin se suma la inclusión del edificio entre los hoteles más bellos del mundo en los premios de arquitectura Prix Versailles.