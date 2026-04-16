Me compraría tres pisos en Ourense, ¿y usted?

Solo con hojear la página inmobiliaria de La Región, comprobamos que con el sobresueldo del alcalde, calificado como "residual" por el regidor, estaríamos en condiciones de comprar a tocateja un piso de 120.000 euros en el Piñeiral, otro de 140.000 en la zona de San Francisco y otro de 185.000 en Vistahermosa. ¡Con lo cara que está la vivienda!

Esa cantidad de 432.878 euros es la que cobró indebidamente el alcalde, según el auto del juez Leonardo Álvarez y según publica este jueves La Región. El magistrado la cataloga como “considerable” en la imputación a Pérez Jácome por prevaricar. Es decir, por percibir su sueldo público e ingresos privados pese a contar con “dedicación exclusiva” en el Concello. La ley establece que para compatibilizar ambas soldadas es necesaria la autorización del pleno, un permiso que no tiene pese a que en agosto de 2019 llegó a registrar la solicitud de compatibilidad.

Y como eso es lo que marca la norma, el pleno, órgano institucional que representa a los vecinos de Ourense y que en 2021 le instó a renunciar a su sueldo como alcalde, debería reclamarle ya ese medio millón de euros por el “grave daño” causado al erario público. Es lo que el ciudadano espera de los tres partidos de la oposición que representan en estos momentos a la mayoría de los ourensanos: tienen la obligación política, moral y, sobre todo, económica de exigir tamaña devolución.

La pregunta que le formulo nos devuelve al principio de este artículo: ¿qué haría usted si hoy mismo le tocase un premio de 432.878 euros?