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Efectos de las lluvias torrenciales en zonas de montaña. Situación en Valdeorras y Viana.

Phuket refugia el lujo en villas privadas frente al mar en Tailandia

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Rosewood empuja el modelo de resort residencial con una oferta de pabellones, casas y villas con piscina privada junto a Emerald Bay

Turismo en Tailandia
Turismo en Tailandia | Rosewood Phuket

Phuket vuelve a funcionar como uno de los escaparates más claros del lujo asiático de baja densidad: menos hotel vertical y más residencia privada con piscina, jardín, terraza y acceso controlado al mar.

Rosewood Phuket se sitúa en esa categoría. El complejo está ubicado en Emerald Bay y articula su propuesta alrededor de villas y pabellones integrados en la ladera tropical, junto a una playa de arena blanca en Tailandia.

Turismo en Tailandia
Turismo en Tailandia | Rosewood Phuket

El escalón superior de su planteamiento lo marcan las houses, más pensadas para estancias familiares, grupos pequeños o viajeros de muy alto presupuesto; desde las que ofrecen acceso directo al agua, mayordomo o incluso bodega y dependencias para el personal de servicio.

Pero la propuesta gira en torno a la privacidad, la serenidad y una estética contemporánea que evita cualquier exceso innecesario, y destaca su combinación de intimidad con la vida de resort. La oferta gastronómica, con tres restaurantes, suma variedad sin romper la coherencia del conjunto, mientras que el spa y las zonas de bienestar refuerzan esa idea de estancia lenta, casi terapéutica.

Turismo en Tailandia
Turismo en Tailandia | Rosewood Phuket

Así pues, grandes marcas como Rosewood han logrado virar destinos de playa consolidados como Phuket, que durante años combinó turismo masivo y mochilero, hacia una capa más patrimonial y aspiracional, donde la privacidad, el diseño y el servicio personalizado pesan tanto como la localización.

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