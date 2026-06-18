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Phuket refugia el lujo en villas privadas frente al mar en Tailandia
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Phuket vuelve a funcionar como uno de los escaparates más claros del lujo asiático de baja densidad: menos hotel vertical y más residencia privada con piscina, jardín, terraza y acceso controlado al mar.
Rosewood Phuket se sitúa en esa categoría. El complejo está ubicado en Emerald Bay y articula su propuesta alrededor de villas y pabellones integrados en la ladera tropical, junto a una playa de arena blanca en Tailandia.
El escalón superior de su planteamiento lo marcan las houses, más pensadas para estancias familiares, grupos pequeños o viajeros de muy alto presupuesto; desde las que ofrecen acceso directo al agua, mayordomo o incluso bodega y dependencias para el personal de servicio.
Pero la propuesta gira en torno a la privacidad, la serenidad y una estética contemporánea que evita cualquier exceso innecesario, y destaca su combinación de intimidad con la vida de resort. La oferta gastronómica, con tres restaurantes, suma variedad sin romper la coherencia del conjunto, mientras que el spa y las zonas de bienestar refuerzan esa idea de estancia lenta, casi terapéutica.
Así pues, grandes marcas como Rosewood han logrado virar destinos de playa consolidados como Phuket, que durante años combinó turismo masivo y mochilero, hacia una capa más patrimonial y aspiracional, donde la privacidad, el diseño y el servicio personalizado pesan tanto como la localización.
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