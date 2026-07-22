España se afianza como centro mundial de la vivienda de lujo

España refuerza su posición en el mapa mundial de la vivienda de lujo. Mientras Madrid encabeza por segundo año consecutivo el índice de ciudades más demandadas por las grandes fortunas, Marbella escala treinta puestos en solo un año: del 35 al 5.

Son datos de actualización del Barnes Global Property Handbook 2026, elaborado por la inmobiliaria francesa especializada en propiedades de lujo, que revelan que la presencia de dos ciudades españolas en el top 5 —que comparten con Milán, Dubái y Miami— sitúa al mercado de nuestro país al nivel de las grandes plazas internacionales del sector.

El liderazgo de Madrid se apoya, según Barnes, en la combinación de calidad de vida, dinamismo económico, fiscalidad competitiva y perspectivas de revalorización; mientras Marbella ha pasado de funcionar únicamente como destino vacacional a atraer a compradores que no buscan solo una segunda residencia, sino un lugar estable donde vivir y desde el que trabajar, con un buen clima, servicios adecuados, una oferta de ocio de alta gama atractiva y conexiones internacionales.

En medio de ambas, Milán ocupa la segunda posición, impulsada por su régimen fiscal para nuevos residentes extranjeros, con precios que alcanzan los 18.000 euros por metro cuadrado en el Quadrilatero della Moda. Dubái se mantiene tercero gracias a su fiscalidad, seguridad y capacidad para atraer empresarios y grandes patrimonios, mientras Miami conserva el cuarto puesto como destino de referencia para inversores, compañías tecnológicas y fondos estadounidenses.

París, Nueva York, Mónaco y Londres, durante años referencias indiscutibles del lujo residencial, quedan fuera de las primeras posiciones, mientras ganan terreno mercados del sur de Europa, Oriente Próximo y Estados Unidos. Hoy, la capital francesa queda relegada al sexto puesto, justo por delante de la Gran Manzana, mientras Mónaco cae hasta la decimocuarta posición debido al empuje de otros mercados más dinámicos. La principal urbe británica, por su parte, solo aparece mencionada entre los 20 destinos a seguir, es decir, como un mercado relevante pero todavía lastrado por la incertidumbre fiscal y política y por la caída reciente de las compraventas.

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Transformación de los destinos vacacionales

El informe también identifica la transformación de enclaves que, al igual que Marbella, pasan de ser destinos estacionales a ser concebidos como lugares de residencia.

La isla de Mallorca, las montañas de Aspen, Palm Beach, el lago de Como, los Hamptons, la bella Whistler canadiense y la costa portuguesa en Comporta están dejando de depender de la temporada alta gracias a la mejora de las conexiones, las posibilidades de teletrabajo y una oferta creciente de servicios de alto nivel sostenida durante todo el año.