En Central, la primera coordenada de un plato es la altitud. De un valle seco pueden llegar camarón, calabaza loche y aguacate; mientras de las aguas amazónicas aparecen pacú, sandía y hoja de coca. Son dos combinaciones que han pasado por la cocina de este restaurante limeño y que explican cómo Virgilio Martínez y Pía León han conseguido hacer de la geografía peruana el hilo conductor de una comida que puede durar hasta seis horas.

Detrás del restaurante está Mater, el equipo de investigación que viaja por el país para trabajar con productores y comunidades para estudiar cómo se cultivan, recogen y preparan los alimentos en sus lugares de origen, y cuya búsqueda lleva a la mesa productos de las profundidades del Pacífico, los bosques nubosos, los valles costeros o las alturas andinas.

Así, son varias las opciones que se ofrecen en Casa Tupac, la sede del restaurante en el barrio limeño de Barranco. La primera es Mundo en Desnivel, un menú de unas tres horas que reúne 32 preparaciones en doce pases y cuesta unos 435 euros por persona y que puede complementarse con maridaje sumando otros 182 euros. Entre las opciones figuran una selección de vinos sudamericanos y cócteles de la casa y una propuesta sin alcohol elaborada con néctares y extractos de flores, raíces y hierbas.

La segunda propuesta, Inmersión Central, cuesta unos 970 euros por persona e incluye tanto el menú como el maridaje. Con degustaciones durante el recorrido, la visita comienza en el jardín experimental y en el espacio de investigación de Mater, pasa después por los talleres de cocina, bebidas y cacao amazónico y concluye en el comedor con los doce pases de Mundo en Desnivel.

Toda esta innovación es la que llevó a Central al primer puesto de The World’s 50 Best Restaurants en 2023, cuando se convirtió en el primer restaurante sudamericano en encabezar la lista.