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Sublime Comporta, un refugio exclusivo entre pilares y dunas
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Sublime Comporta se ha convertido en uno de los grandes emblemas del lujo discreto portugués. El complejo ocupa una finca de 68 hectáreas rodeada de pinos, alcornoques y dunas, a poco más de una hora de Lisboa, y plantea una experiencia alejada del modelo tradicional de gran resort. Su fórmula pasa por construcciones de baja altura, espacios abiertos y alojamientos —habitaciones, suites, cabañas y villas— repartidos por el paisaje para preservar la privacidad.
Entre las categorías más reconocibles están las nueve bio-pool suites, construidas junto a una piscina de agua dulce tratada exclusivamente con plantas acuáticas, sin productos químicos, organizadas en unos 50 metros cuadrados a los que se suma una terraza desde la que se puede acceder directamente al característico tono verde de su agua.
La ampliación que se inaugura este mismo año, por la que se han añadido al complejo 43 villas privadas de entre uno y cuatro dormitorios, ha supuesto un importante salto en el modelo de negocio. A un kilómetro de las otras instalaciones, cuentan con su propia recepción, restaurantes, piscinas, spa, club infantil y espacios deportivos propios, por lo que funcionan prácticamente como un segundo resort dentro del universo Sublime.
Con un precio que puede llegar a superar varios miles de euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento y la fecha, Sublime Comporta basa su atractivo en una versión depurada del estilo local, conformado en torno a la madera, la piedra, las fibras naturales y los tonos tierra, que exhibe sin ostentación.
Además, la combinación de privacidad residencial, servicios de hotel y conexión con el paisaje ha logrado situar a este establecimiento como una de las referencias de Comporta y como uno de los alojamientos más caros y exclusivos de la costa de Portugal.
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