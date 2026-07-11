Sublime Comporta, un refugio exclusivo entre pilares y dunas

Sublime Comporta se ha convertido en uno de los grandes emblemas del lujo discreto portugués. El complejo ocupa una finca de 68 hectáreas rodeada de pinos, alcornoques y dunas, a poco más de una hora de Lisboa, y plantea una experiencia alejada del modelo tradicional de gran resort. Su fórmula pasa por construcciones de baja altura, espacios abiertos y alojamientos —habitaciones, suites, cabañas y villas— repartidos por el paisaje para preservar la privacidad.

Hotel bio en Comporta, Portugal (exterior) | Sublime Comporta

Entre las categorías más reconocibles están las nueve bio-pool suites, construidas junto a una piscina de agua dulce tratada exclusivamente con plantas acuáticas, sin productos químicos, organizadas en unos 50 metros cuadrados a los que se suma una terraza desde la que se puede acceder directamente al característico tono verde de su agua.

Hotel bio en Comporta, Portugal (estanque) | Sublime Comporta

La ampliación que se inaugura este mismo año, por la que se han añadido al complejo 43 villas privadas de entre uno y cuatro dormitorios, ha supuesto un importante salto en el modelo de negocio. A un kilómetro de las otras instalaciones, cuentan con su propia recepción, restaurantes, piscinas, spa, club infantil y espacios deportivos propios, por lo que funcionan prácticamente como un segundo resort dentro del universo Sublime.

Hotel bio en Comporta, Portugal (salón) | Sublime Comporta

Con un precio que puede llegar a superar varios miles de euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento y la fecha, Sublime Comporta basa su atractivo en una versión depurada del estilo local, conformado en torno a la madera, la piedra, las fibras naturales y los tonos tierra, que exhibe sin ostentación.

Hotel bio en Comporta, Portugal (habitación) | Sublime Comporta

Además, la combinación de privacidad residencial, servicios de hotel y conexión con el paisaje ha logrado situar a este establecimiento como una de las referencias de Comporta y como uno de los alojamientos más caros y exclusivos de la costa de Portugal.