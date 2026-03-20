The Mark Hotel, lujo total en pleno Upper East Side de Manhattan

The Mark Hotel de Nueva York ofrece al visitante la posibilidad de vivir una experiencia diferente, marcada por el lujo y la sofisticación, en un hotel que ofrece al viajero una ubicación excepcional en el Upper East Side de Manhattan y una oferta con distintas alternativas para convertir la experiencia de visitar la Gran Manzana en una ocasión única.

El hotel se encuentra en la esquina de la calle 77 y la avenida Madison, a pocos pasos del Metropolitan Museum y junto a Central Park, y ocupa un edificio emblemático construido en los años 20, con un estilo neorrenacentista. El establecimiento combina de forma muy acertada unos servicios modernos en sus suites y habitaciones con el aroma clásico del lujo en sus propuestas.

El restaurante Caviar Kaspia, por ejemplo, mantiene la tradición de servir huevas de esturión frías a los clientes que, además, pueden programar actividades como un viaje náutico de lujo a bordo de un velero Herreshoff de 21 metros, uno de los últimos de este modelo que aún existen. Las salidas se realizan desde la Marina North Cove de Tribeca, con un viaje de dos horas por la bahía de Nueva York. Posteriormente, los huéspedes pueden disfrutar de un menú especial del chef Jean-Georges Jean-Georges Vongerichten en el restaurante The Mark.

Además, el hotel cuenta por supuesto con habitaciones y suites con una cuidada decoración, sin estridencias, que permiten al viajero gozar de un ambiente especial durante su estancia en Nueva York y, al mismo tiempo disponer de todas las comodidades que precisa. Los precios de las habitaciones rondan los 1.100 euros por noche.