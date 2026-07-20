'La odisea', el estreno de Christopher Nolan más taquillero de la historia

Era uno de los títulos más esperados del año, y no ha defraudado. La odisea, la adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero, ha triunfado en su primer fin de semana en los cines convirtiéndose, con más 264 millones de dólares recaudados a nivel global, en el estreno más taquillero del director británico.

El filme protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya o Charlize Theron ha superado a El caballero oscuro: La leyenda renace, el cierre de la trilogía de Batman que en 2012 logró hacerse con casi 250 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas.

Con este récord, el filme, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, se convierte en el tercer mejor estreno de todo 2026, solo por detrás de dos películas de animación: Super Mario Galaxy y Toy Story 5. Todo un triunfo para un título que además cuenta con calificación para adultos —en el caso de España, La Odisea no está recomendada para menores de 16 años—.

Precisamente en España el último filme de Nolan también ha alcanzado de forma incontestable el número uno en taquilla, con casi 4,5 millones de euros de recaudación, según los datos provisionales de Rentrak.