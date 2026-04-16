Ordenan más de 80 detenciones en Turquía por celebrar los tiroteos en escuelas

Las autoridades de Turquía han emitido órdenes de arresto contra más de 80 personas por publicar mensajes en redes sociales para celebrar los tiroteos en dos escuelas que han tenido lugar esta misma semana, en los que nueve personas han perdido la vida.

Según la policía turca, se trata de un total de 83 personas que habrían participado en "mensajes y actividades" en las que se ensalzaban los hechos perpetrados, lo que afecta "negativamente" al orden público del país euroasiático. Y, junto con las detenciones, se ha bloqueado el acceso a 940 cuentas en redes sociales y se han cerrado 93 grupos de Telegram.

En paralelo, según el Daily Sabah, el Parlamento de Turquía está barajando constituir un comité para investigar estos ataques en colegios llevados a cabo por adolescentes.