Los padres del último muerto a manos de antiinmigración aseguran que nunca sacó su arma

Los padres de Alex Pretti, muerto ayer a manos de agentes federales del servicio de control de inmigración en Minneapolis, han criticado las "repugnantes mentiras" de las autoridades sobre las intenciones de su hijo cuando fue tiroteado.

Protestas en contra del ICE

“Es evidente que Alex no tenía un arma en la mano cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE (siglas en inglés de antiinmigración) de Trump”, han recordado, aludiendo al incidente que acabó con la vida del joven, y han subrayado que afirmar lo contrario es “reprobable y nauseabundo”.

"Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, subida para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE; todo ello, mientras estaba siendo rociado con pimienta", han relatado los padres de Pretti, para pedir que “se llegue a la verdad” sobre lo ocurrido con su hijo.

"Alex quería hacer un mundo mejor. Lamentablemente no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No queremos emplear la palabra héroe a la ligera; sin embargo, su último pensamiento y su última acción fueron para proteger a una mujer", han destacado.

Tras la publicación del comunicado, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, ha expresado su “solidaridad por la familia", pero ha dejado claro que hará “todo lo que sea necesario para proteger a los hombres y mujeres del ICE".