Panamá será sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

El rey durante la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado el año pasado en Perú

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, firmarán este viernes 22 de mayo en Ciudad de Panamá el acuerdo oficial que establece la celebración del XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en el país centroamericano en 2028.

El acto tendrá lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y servirá para formalizar los compromisos de colaboración entre las instituciones implicadas en la organización del congreso, considerado uno de los principales encuentros internacionales dedicados al idioma español y su proyección cultural.

Según informó el Instituto Cervantes, el acuerdo fija las bases organizativas del evento y establece que las fechas definitivas del congreso serán consensuadas entre el propio Instituto Cervantes, el Gobierno de Panamá, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Asimismo, se contempla que la Secretaría Académica del XI CILE sea asumida por la Academia Panameña de la Lengua, en coordinación con la RAE y el Instituto Cervantes.

Además de García Montero y Molinar, en la ceremonia participarán el viceministro panameño de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura panameña, María Eugenia Herrera; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, así como académicos y representantes culturales.

El Congreso Internacional de la Lengua Española está organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes y la RAE y reúne periódicamente a escritores, lingüistas, académicos e instituciones culturales de todo el ámbito hispanohablante. Desde su creación ha tenido sedes en ciudades como Zacatecas, Valladolid, Rosario, Cartagena de Indias, Santiago de Chile, Panamá, San Juan de Puerto Rico, Córdoba, Cádiz y Arequipa.

Precisamente, la edición celebrada en Arequipa (Perú) en 2025 estuvo marcada por las tensiones públicas entre Luis García Montero y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. El desencuentro surgió tras unas declaraciones del director del Cervantes sobre la gestión de la RAE, que motivaron una respuesta institucional de la academia defendiendo la labor de Muñoz Machado.

Pese a esas diferencias, fuentes de la RAE señalaron este jueves que el clima actual entre las academias es “muy positivo” y recordaron que la elección de Panamá como sede del próximo congreso ya había sido respaldada previamente por las academias integradas en la ASALE durante la reunión celebrada en Arequipa.

Las mismas fuentes precisaron además que la firma de este viernes corresponde a un acuerdo institucional entre los gobiernos de España y Panamá, razón por la cual el director de la RAE no participará en el acto oficial.