París acogerá el viernes una cumbre internacional que abordará la situación de Ormuz

París acogerá el próximo viernes una cumbre que tiene como objetivo abordar una posible "misión pacífica multinacional" que garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Esta decisión se da a conocer apenas 24 horas después de la entrada en vigor del bloqueo a este cruce decretado por el presidente Trump a la luz del fracaso de las conversaciones en Islamabad entre Washington y Teherán, una decisión que ha motivado que el ya exiguo tráfico de buques por ese punto se haya visto reducido a la mitad, según la información obtenida por La Región Internacional.

En todo caso, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha puntualizado que el objetivo de esta reunión de países "no beligerantes" es contribuir a una misión "puramente defensiva" que se desarrollaría una vez las condiciones de seguridad lo permitan; en línea con lo anunciado ayer por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.