El partido de Netanyahu acusa a las fuerzas árabes de "robar" las elecciones en Israel

Israel tendrá que aguardar para saber el nombre de su próximo primer ministro. A falta de que concluya el recuento, el actual premier, Benjamin Netanyahu, se queda lejos de la mayoría, aunque no sufre el desplome que predecían las encuestas al mantenerse como fuerza más votada; y el bloque que lidera el antiguo jefe militar Gadi Eisenkot tampoco alcanza la representatividad necesaria en la Knésset, el parlamento del país hebreo. Por su parte, el ascenso de los partidos árabe-israelíes les entrega la llave de la formación de un nuevo gobierno.

Esa tesitura, y el hecho de que estas formaciones se hayan abierto a pactos para conformar un ejecutivo alternativo al actual y alejado de su tendencia al "derramamiento de sangre", ha irritado a Netanyahu, que lleva 17 años consecutivos —más otros cuatro previos— en el poder. Tanto es así que su partido, que ha ganado los comicios, ha acusado a esas dos formaciones de "robar" las elecciones, por lo que ha requerido una investigación oficial que lo aclare.

"Las elecciones en Israel han sido robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la eliminación del estado judío mediante graves delitos como el soborno, las amenazas, la violencia, el fraude y el uso de software ilegal para movilizar a los votantes", ha subrayado la formación de extrema derecha, que ha entregado a la policía y a la comisión electoral "cientos de testimonios" sobre la entrega de "miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas" que ya están siendo analizadas.

Y, mientras otros seis palestinos han muerto en el día de hoy a manos del ejército de Israel, el presidente del país, Isaac Herzog, ha pedido a todas las formaciones "mente abierta" para pactar un gobierno y evitar una repetición electoral. Por su parte, ha explicado que recibirá los resultados oficiales la próxima semana, y que será entonces cuando inicie la ronda de consultas. Además, ha puesto en valor la alta participación en los comicios, la mayor desde 1988, que da muestra de "lo arraigado que está el deseo de democracia" en el país hebreo.