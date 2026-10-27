Las primeras proyecciones reflejan un castigo a Netanyahu en las elecciones de Israel

Las primeras proyecciones electorales en Israel sitúan al bloque que lidera el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, por detrás dela coalición que encabeza su principal opositor, Gadi Eisenkot, ex jefe del estado mayor del país hebreo.

Con todo, ninguna de estas opciones parece haber logrado la mayoría absoluta, situada en 61 escaños, sino que ambas rondan los cincuenta asientos en la Knésset en las primeras elecciones después de los atentados del 7 de octubre de 2023.

Y, aunque el partido de Netanyahu aparece como el más votado, la posible pérdida de siete escaños da cuenta del nivel de desgaste del actual premier tras 17 años consecutivos —más otros cuatro previos— en el poder. De hecho, está siendo investigado por corrupción, a pesar de los intentos de Donald Trump de conseguirle un indulto, mientras se encuentra inmerso en conflictos con buena parte de los países de su entorno, especialmente con Palestina y Líbano.

En medio de este panorama, en los que han sido los segundos comicios con mayor participación de la historia de Israel, solo por debajo de los celebrados en 1988, Eisenkot ya ha constatado que "los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre".

De este modo, se ha ofrecido para "establecer un gobierno de movilización sionista en el plazo más breve posible". "El pueblo les ha dicho que se larguen a casa", ha apostillado el ex primer ministro Yair Lapid sobre el "duro golpe" cosechado por el bloque de Netanyahu.