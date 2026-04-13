Pedro Sánchez inicia en Pekín una agenda centrada en ciencia, inversión y geopolítica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará este lunes su agenda oficial en Pekín tras un fin de semana en el que, junto a su esposa, Begoña Gómez, ha realizado varias visitas de carácter privado a enclaves turísticos de la capital china.

Antes del comienzo de los actos institucionales, Sánchez visitó el Palacio de Verano, complejo imperial del siglo XVIII declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde fue visto paseando de manera informal junto a su equipo. También recorrió zonas tradicionales como los hutong y monumentos históricos como la Torre del Tambor y la Torre de la Campana.

Sánchez durante su visita al Palacio de Verano | Europa Press

La agenda oficial arrancará con una conferencia en la Universidad de Tsinghua, donde el jefe del Ejecutivo español intervendrá ante estudiantes y expertos en economía, relaciones internacionales y ciencias sociales.

Posteriormente, visitará la Academia China de Ciencias, donde conocerá proyectos conjuntos entre España y China en ámbitos como la astronomía, la investigación marina o la alimentación. En este marco, la Universidad de la Academia China de las Ciencias le concederá una cátedra honorífica, distinción que anteriormente han recibido premios Nobel como Paul Nurse, David Gross y Samuel Ting.

Este viaje supone la cuarta reunión en cuatro años entre Sánchez y el presidente chino, Xi Jinping, aunque en esta ocasión cuenta con el estatus de visita oficial, una categoría que implica un trato protocolario de máximo nivel.

Más allá del ámbito académico y científico, el viaje estará marcado por cuestiones económicas y geopolíticas. En particular, el Gobierno español buscará reforzar las relaciones comerciales, atraer inversiones chinas a España y facilitar la entrada de empresas españolas en el mercado del gigante asiático, con el objetivo de reducir el actual déficit comercial.

Asimismo, la situación internacional ocupará un lugar destacado en las conversaciones, especialmente el conflicto en Irán. El Ejecutivo español confía en que China desempeñe un papel relevante para favorecer una desescalada y avanzar hacia un posible acuerdo de paz.

En el ámbito empresarial, Sánchez visitará el parque científico de Xiaomi, donde mantendrá un encuentro con su consejero delegado, Lei Jun. Durante la visita, recorrerá las instalaciones y conocerá de primera mano los avances de la compañía en sectores como la automoción, la telefonía móvil y la domótica.

La agenda se completará en los próximos días con reuniones con inversores, empresas innovadoras y representantes de la Cámara de Comercio UE-China,