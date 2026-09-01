Más de 1.600 menores de edad marroquíes permanecen en Ceuta

Un total de 1.612 menores de edad procedentes de Marruecos han sido ya identificados en la ciudad autónoma española de Ceuta, en la que se encuentran sin la compañía de un familiar y están siendo, por ello, atendidos por el sistema público.

Son datos facilitados por el ministro de Política Territorial del gobierno de España, Ángel Víctor Torres, que ha admitido que este dato representa solo una porción de los niños y adolescentes marroquíes en Ceuta.

Tomando como referencia el recuento oficial, ha detallado que un total de 1.129 llegaron a la ciudad autónoma en la avalancha de finales de julio, de modo que aproximadamente medio millar se encontraban ya en territorio español.

Estos datos se han dado a conocer el mismo día que el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a Ceuta, que comprende 359 millones de euros para reforzar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria, y para ayudar a empresas y trabajadores.

La partida más cuantiosa, según ha detallado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es la que se centra en la acogida de los menores y la atención humanitaria, pues incorpora una dotación de 118 millones de euros. La seguridad, por su parte, recibirá un impulso con 90 millones de euros, y otros 80 se destinarán a ayudas a trabajadores y empresas. Finalmente, la mejora de los servicios públicos contará con 21 millones de euros adicionales.