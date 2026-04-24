El Pentágono plantea castigar a los aliados que no apoyaron a EEUU en Irán y suspender a España de la OTAN

Tras semanas de quejas de Trump sobre la falta de apoyo de los países miembros de la OTAN a sus operaciones militares en Irán, la filtración de un correo interno del Pentágono con distintos escenarios para que Estados Unidos pueda castigar a los aliados eleva las tensiones a ambos lados del Atlántico. Entre las opciones que se describen en ese documento, revelado por Reuters, figura la suspensión de España de la Alianza y una revisión del apoyo que la potencia norteamericana brinda a Reino Unido en su posición sobre las Malvinas, las islas británicas que reclama Argentina y cuyo presidente, el libertario Javier Milei, es un importante aliado de Washington.

Ese informe, descrito por una fuente, explica que el objetivo de este tipo de iniciativas es rebajar el "sentido de superioridad" de algunos aliados europeos en lo relativo a los conflictos bélicos, puesto que países como España no permitieron el uso de su espacio aéreo o de las bases militares norteamericanas en su territorio para atacar a la república islámica. No obstante, a pesar de las amenazas del inquilino de la Casa Blanca de retirar a su país de la OTAN, el documento no apunta en esa dirección, ni tampoco hacia el cierre de bases en terreno europeo.

Lo que sí recalca es que la concesión del uso de las bases y los derechos de sobrevuelo son "la base mínima", que sin embargo no han cumplido países como España, Reino Unido o Francia; lo que les ha traído duras críticas por parte del presidente estadounidense y de otros miembros de su administración. "Nosotros siempre hemos estado ahí por ellos, pero ellos no han estado ahí para nosotros", llegó a dramatizar Trump ante la negativa de los países europeos a secundar la apuesta militar que emprendió con Israel, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, alzó la voz para advertir que "no hay mucha alianza si hay países que no están dispuestos a dar respaldo cuando se los necesita".

Frente a ello, la voz del presidente español, Pedro Sánchez, blandiendo el "no a la guerra", ha resonado junto con la del primer ministro británico, Keir Starmer, dejando claro que su país no se dejaría "arrastrar" al conflicto de Oriente Próximo. De hecho, la mayor aproximación que han hecho los países del viejo continente es comenzar a planificar una misión naval con carácter defensivo para escoltar a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio de la inestabilidad en el estrecho de Ormuz a causa del cierre ordenado por Irán y el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Trump.