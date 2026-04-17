El Gobierno lanza un portal web para la regularización extraordinaria de migrantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un nuevo portal web específico, destinado a informar y gestionar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras dentro del propio site del Ministerio.

A través de esta plataforma, los interesados pueden acceder a información detallada sobre el procedimiento, sus requisitos y posibles beneficiarios, además de consultar documentación oficial como la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado y otros formularios necesarios para el trámite.

El portal incorpora distintos formatos informativos, incluyendo un apartado de preguntas frecuentes y vídeos explicativos que se irán actualizando conforme avance el proceso y se detecten nuevas necesidades informativas.

Una de las principales novedades es la incorporación de un simulador que permite comprobar de forma orientativa si se cumplen los requisitos para acceder a la regularización extraordinaria. Además, los usuarios pueden iniciar el trámite de forma telemática si disponen de certificado digital.

La plataforma también habilita un formulario de contacto para resolver dudas específicas, así como un sistema de cita previa obligatoria para la atención presencial. El servicio de citas está disponible desde este 16 de abril, aunque la atención en oficinas comenzará el próximo lunes 20. El Ministerio recuerda que no se atenderá sin cita previa y que el servicio es gratuito.

La cita puede solicitarse a través de tres vías: identificación digital mediante Cl@ve, un formulario web o el teléfono 060. En el caso del formulario, la asignación no es inmediata y se comunica posteriormente por correo electrónico o SMS.

Asimismo, el portal incluye un listado actualizado de entidades colaboradoras en materia de extranjería, con más de 150 organizaciones acreditadas que ofrecen acompañamiento en el proceso. También se facilita el contacto de los Colegios Profesionales de la Abogacía, así como la posibilidad de contar con graduados sociales o gestores administrativos como representantes en la tramitación.

El Ministerio subraya que la tramitación puede realizarse de forma preferente online, las 24 horas del día, los siete días de la semana, ya sea directamente por el interesado o a través de representantes autorizados.

Estas entidades colaboradoras, junto con profesionales del ámbito jurídico, podrán acompañar a los solicitantes durante todo el proceso, garantizando apoyo técnico y jurídico en la presentación de expedientes.