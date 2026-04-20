EEUU captura un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado cuenta de que sus fuerzas militares en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

"Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha ironizado el inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales, al apuntar que un buque de la armada estadounidense le hizo "un agujero en la sala de máquinas".

Ahora, el barco iraní —que se encuentra en la lista de embarcaciones sancionadas por el departamento del Tesoro de EE.UU.— ha sido interceptado. "¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!", ha concluido Trump.

"Inutilizado"

Por su parte, el mando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos ha indicado que el USS Spruance disparó contra el Touska después de que la tripulación iraní "no cumpliera durante seis horas con las reiteradas advertencias". Ahora, este buque se encuentra "inutilizado".

De paso, este mando apunta que, desde el inicio del bloqueo impuesto por Trump a los puertos de Irán, un total de 25 buques comerciales han dado media vuelta o han regresado a puerto.

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¿Otro incidente?

En paralelo, la agencia Mehr había informado de un ataque de fuerzas estadounidenses contra un buque mercante iraní en el mar de Omán que habría sido repelido.

"La oportuna presencia de la Marina de la Guardia Revolucionaria obligó a los estadounidenses a retirarse y abandonar la zona", según la publicación, que no cita los nombres de los buques implicados.