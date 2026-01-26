El portaaviones Lincoln, en aguas del Índico para "promover la seguridad" en Irán

El Mando central del ejército de Estados Unidos ha informado de que el portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra ya en aguas del Océano Índico, en pleno auge de la tensión con Irán, entre amenazas recíprocas de ataques.

"El grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln está actualmente desplegado en el Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales", ha publicado el departamento militar en redes sociales, acompañado de fotografías de marineros realizando tareas de mantenimiento.

"Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la [enviada para el ataque] de Venezuela", ha afirmado el propio Trump en una entrevista con el portal de noticias Axios, al tiempo que ha asegurado que las autoridades iraníes "quieren pactar", ya que "han llamado muchas veces".

Por su parte, desde el vecino Emiratos Árabes Unidos, su ministro de Exteriores ha vuelto a dejar claro a Estados Unidos que no permitirá que su "espacio aéreo, territorio o aguas se utilicen en acciones militares hostiles contra Irán".

Y, mientras, las autoridades de Irán han anunciado que demandarán a Estados Unidos, Israel y varios "grupos terroristas" ante los organismos internacionales por su responsabilidad en las protestas que concluyeron con la muerte, oficialmente, de unas 3.000 personas.

Protestas contra el régimen de Irán

"Los implicados de cualquier forma en los disturbios, ya sea como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores, deben, además de hacer frente al castigo legal, adoptar medidas para compensar los daños infligidos a propiedad pública y privada", ha explicado el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei.