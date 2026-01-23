El presidente de Irán responsabiliza a Estados Unidos e Israel de los 3.000 muertos en las protestas

Cerca de 3.000 muertos y "varios miles" de personas con heridas físicas y mentales. Es el balance de víctimas de la represión de las protestas en Irán que admiten las autoridades de la república islámica, y cuyo presidente, Masud Pezeshkian, achaca a "los enemigos" de su país, en referencia a Estados Unidos e Israel.

En un mensaje a la nación, Pezeshkian ha reconocido el "profundo sufrimiento" que le ha causado la situación vivida en su país a lo largo del último mes, cuando las protestas ciudadanas por el deterioro de las condiciones económicas se transformaron en multitudinarias manifestaciones que recorrieron el país reclamando un cambio de régimen. Las reivindicaciones contaron con el respaldo del hijo mayor del último sah de Persia, Reza Pahleví, que incluso apeló a convocar una huelga general mientras amagaba con regresar de su exilio en Estados Unidos; y también del presidente Trump, quien en las últimas horas advirtió de que "una flota enorme" de su país se dirige hacia Irán "por si acaso".

En línea, pues, con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien también responsabilizó a Estados Unidos de lo ocurrido, ha incidido en que "la conspiración de los que desean el mal a Irán convirtió una protesta legítima en una batalla sangrienta y violenta". Y es que, ha profundizado, "las mismas sucias manos manchadas de sangre" por los ataques de junio del pasado año "han actuado de nuevo y, con ayuda de mercenarios, han convertido unas protestas que son un derecho natural en una sociedad dinámica y vibrante en una ira impía".

Ahora, transcurridos ya esos "pocos días de caos e inseguridad", tal y como ha aludido a las protestas que incluso llevaron al gobierno iraní a cortar internet, ha anunciado la creación de varios grupos de trabajo para "investigar cuidadosamente las causas y factores que derivaron en estos incidentes e identificar y erradicar las raíces de esta violencia".

"Un futuro brillante"

El objetivo de estas investigaciones, como ha explicado Pezeshkian, es "separar a los manifestantes, e incluso a los que fueron engañados, de aquellos cuyas manos están manchadas con la sangre de personas inocentes", como se ha referido a "la conspiración estadounidense-sionista". En todo caso, en paralelo, ha anticipado que su gobierno "entregará asistencia" a las víctimas y sus familiares "para compensar por las pérdidas dentro de lo posible".

"Reparar las debilidades y aprender de experiencias amargas allanará el camino para el futuro", ha confiado el presidente de la república de Asia occidental, antes de asegurar que sobre esta base "la gran nación iraní forjará un futuro brillante y estable".

¿Más de 5.000 muertos?

Frente a la cifra de casi 3.000 muertos ofrecida por el gobierno iraní, la organización no gubernamental con sede en Estados Unidos Human Rights Activists in Iran calcula que al menos 5.002 personas han fallecido a causa de la represión de las protestas.

Según sus datos, entre los muertos hay 4.714 manifestantes, incluidos 42 menores de edad, así como 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 civiles que no participaban en las protestas. A ello ha sumado otras 7.391 personas heridas y un total de 26.852 detenidas.