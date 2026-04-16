La presidenta de la Eurocámara invita a comparecer al Papa, un "símbolo de coraje moral"

El papa León XIV, estos días en el centro del debate por los duros ataques que le ha dedicado Trump a raíz de su oposición a las guerras, ha sido invitado por la presidenta del Parlamento europeo a intervenir en una sesión plenaria en Estrasburgo.

"No es solo el pastor del rebaño católico romano en todo el mundo, sino un símbolo de coraje moral y claridad en un momento en que tales brújulas son cada vez más necesarias. Su voz es una a la que los europeos de todas las fes y de ninguna escuchan, aprecian y respetan", ha sostenido Roberta Metsola a través de sus redes sociales, en las que ha apuntado asimismo que ya se ha puesto en contacto con el Vaticano para cursar esta invitación.

"Esperamos darle la bienvenida en un futuro cercano y escuchar su mensaje para Europa", ha añadido Metsola, que el pasado mes de enero ya fue recibida por el sumo pontífice.

León XIV ha sido estos días blanco de los dardos de Trump, quien llegó a acusar al papa de ser "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior", así como a atribuirse el mérito en la elección de su compatriota. Una de las voces más críticas con las palabras del presidente de Estados Unidos ha sido la de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y hasta ahora una de las dirigentes del bloque comunitario más cercana al norteamericano, quien tachó de "inaceptables" sus declaraciones.

Ante ello, el inquilino de la Casa Blanca no solo se reafirmó en lo dicho, sino que cargó también contra la mandataria italiana, a quien consideró, directamente, "inaceptable". "Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué", concluyó.