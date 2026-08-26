El primer ministro de Canadá viaja a Europa en plena tensión comercial con Trump

El primer ministro de Canadá, flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo de Europa

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asistirá a la intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el estado de la Unión, que se celebrará el próximo 16 de septiembre, y ofrecerá asimismo un discurso ante los eurodiputados.

Ha sido la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, quien lo ha anunciado como "una oportunidad para profundizar los lazos" entre ambos lados del Atlántico.

De hecho, esta visita a Estrasburgo se produce en un momento de fuerte tensión diplomática y comercial entre Canadá y Estados Unidos. El colapso de las negociaciones bilaterales ha llevado a Ottawa a responder con gravámenes por valor de 17.000 millones de euros a los aranceles del 50% impuestos por la administración Trump sobre el acero, los automóviles y otros bienes canadienses; y la respuesta del inquilino de la Casa Blanca ha sido tachar de "payasos" a los dirigentes canadienses.

Con este trasfondo, se presume que el viaje de Carney servirá para estrechar aún más los lazos bilaterales, que ya venían fortaleciéndose en los últimos meses, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.